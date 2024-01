Damit haben die Anleger von Tesco nicht gerechnet

Die Analyse der Tesco-Aktie ergibt eine neutrale Einschätzung basierend auf verschiedenen Faktoren. Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie eine neutrale Einstufung für die Stimmung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine positive Bewertung aufgrund eines konkret berechneten Signals.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Tesco-Aktie sowohl in einem langfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 269,73 GBP, was einer Abweichung von +11,07 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 299,6 GBP entspricht. Auf dieser Basis erhält Tesco eine positive Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 286,82 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über Tesco. Die Aktie erhält deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Tesco liegt im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Tesco auf Basis des Sentiments und Buzz mit einer positiven Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tesco-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird Tesco daher in dieser Kategorie neutral eingestuft.