Damit haben die Anleger von Telkom SOC nicht gerechnet

Die Telkom Soc-Aktie wird derzeit gemäß der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Dies liegt daran, dass die 200-Tage-Linie bei 1,29 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 1,27 EUR liegt, was einem Abstand von -1,55 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,33 EUR, was einer Differenz von -4,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Auch die Dividendenrendite von Telkom Soc wird als "Schlecht" eingestuft, da sie derzeit bei 0 % liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,58 % liegt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie aufgrund ihres niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 6,55 als "günstig" eingestuft, da Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" von 36 liegt das KGV von Telkom Soc aktuell um 82 Prozent niedriger. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".