Damit haben die Anleger von Telia nicht gerechnet

Bei der technischen Analyse der Telia-Aktie zeichnet sich ein positiver Trend ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Telia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 24,47 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 27,3 SEK liegt, was einer Abweichung von +11,57 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 25,28 SEK, der ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+7,99 Prozent Abweichung) liegt. Somit wird die Telia-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation ist jedoch eine kaum veränderte Stimmung für Telia zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Telia liegt bei 18,44, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Analyse von weichen Faktoren, wie die Stimmung in den sozialen Medien, zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen. Aufgrund dessen wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Telia-Aktie sowohl aus technischer als auch sentimentaler Sicht positiv bewertet wird.