Damit haben die Anleger von Telephone and Data nicht gerechnet

Bei der Analyse einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger und die Kommunikation im Netz. In Bezug auf das Unternehmen Telephone And Data zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität nicht überschritten hat, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Telekommunikationsdienstleistungssektor hat sich der Aktienkurs von Telephone And Data mit einer Rendite von 47,84 Prozent deutlich positiv entwickelt. Im Vergleich zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste", die eine mittlere Rendite von -5,19 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Telephone And Data mit 53,03 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt mit 14,04 USD um -23,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer negativen kurzfristigen Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie mit -6,02 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer insgesamt negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Einschätzung der Analysten fällt ebenfalls neutral aus. In den letzten zwölf Monaten gab es keine negativen Bewertungen, jedoch auch keine positiven. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 15 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 6,84 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Telephone And Data eine positive Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs und die Analysteneinschätzung, während die technische Analyse eher negativ ausfällt.