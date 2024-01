Damit haben die Anleger von TeamViewer nicht gerechnet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Teamviewer wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,8 Punkten, was darauf hinweist, dass Teamviewer weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen bei Teamviewer keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Teamviewer bei 14,97 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,335 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -10,92 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,63 EUR, was zu einem Abstand von -2,16 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie insgesamt führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Medien größtenteils positiv, mit neun Tagen positiver Diskussion und zwei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben jedoch in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.