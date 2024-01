Damit haben die Anleger von Tate & Lyle ADR nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

Gemäß den Analysten hat Tate & Lyle in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Bewertung erhalten. Von den analysierenden Experten wurden 3 Mal eine Kaufempfehlung, 1 Mal eine neutrale Bewertung und kein einziges Mal eine negative Einschätzung ausgesprochen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie beträgt 923,75 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 44 Prozent entspricht. Diese positive Prognose resultiert in einer insgesamt guten Bewertung der Aktie.

Die Diskussionen über Tate & Lyle im Internet spiegeln hingegen ein eher negatives Bild wider. Die Aktivität in den sozialen Medien ist unterdurchschnittlich und die Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Überwiegend grün zeigte das Stimmungsbarometer in den letzten Tagen, was zu einer guten Bewertung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tate & Lyle-Aktie um 8,85 Prozent unter dem GD200 liegt, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50 hingegen weist auf ein neutrales Signal hin, da der Abstand zum Kurs minimal positiv ist. Insgesamt wird der Kurs der Aktie daher neutral bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.