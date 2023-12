Damit haben die Anleger von Tarachi Gold nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tarachi Gold zeigt der RSI7 einen aktuellen Wert von 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment für Tarachi Gold ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den sozialen Medien ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Stimmung und der Buzz rund um Tarachi Gold zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -16,67 Prozent aufweist und somit die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) eine positive Abweichung von +25 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tarachi Gold somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.