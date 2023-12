Damit haben die Anleger von Tansh Global Food nicht gerechnet

Die Aktie von Shanghai Xng wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihres Sentiments und Buzz im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei im üblichen Bereich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Shanghai Xng derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,3 % liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shanghai Xng-Aktie um 10 % unter dem GD200 liegt, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auch der GD50 weist darauf hin, dass der Aktienkurs als schlecht bewertet wird, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shanghai Xng-Aktie zeigt einen Wert von 33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt die neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutraler Rating für Shanghai Xng.