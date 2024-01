Damit haben die Anleger von TUS-Sound Environmental nicht gerechnet

Das Umweltunternehmen Tus Environmental Science And Development wird derzeit auf Grundlage verschiedener Kriterien bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt die Aktie mit einem aktuellen Wert von 49,14 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Aus technischer Sicht zeigt die Aktie eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 3,29 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,89 CNH lag, was einem Unterschied von -12,16 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls ein negativer Trend. In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Tus Environmental Science And Development in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,98 Prozent erzielt hat, was mehr als 20 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Kriterien sowie im Vergleich zur Branchenperformance.