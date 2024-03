Damit haben die Anleger von Symrise nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

Die Aktie des Chemieunternehmens Symrise weist derzeit eine Dividendenrendite von 1% auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" einen negativen Unterschied von -4,04% darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Symrise von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Symrise-Aktie bei 95,81 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 94,56 EUR, was einen Abstand von -1,3% zur GD200 darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 96,94 EUR, was einem Abstand von -2,46% und somit ebenfalls einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Symrise-Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Symrise-Aktie geäußert, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sechs negativen Signalen und keinen positiven. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Materialien" hat die Symrise-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,83% erzielt, was 13,47% über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -17,3%, wobei Symrise aktuell um 13,47% darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.