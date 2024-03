Damit haben die Anleger von Swire Properties nicht gerechnet

Die Analyse von Aktienkursen umfasst sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Swire Properties untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer vor allem neutrale Themen rund um Swire Properties diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Swire Properties-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 70,83, was eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 34,3 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz rund um Swire Properties gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 16,7 HKD für die Swire Properties-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,66 HKD, was einem Unterschied von -6,23 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 15,37 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt.

Insgesamt erhält Swire Properties somit in den verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating, sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien als auch aus technischer Sicht.