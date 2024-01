Damit haben die Anleger von Surgutneftegaz Publichnoye aktsionernoye obshchestvo nicht gerechnet

Das russische Unternehmen Surgutneftegas Pjsc zeigt laut einer aktuellen Analyse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,01, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist und erhält daher eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Surgutneftegas Pjsc ist größtenteils positiv, wie aus der Betrachtung sozialer Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um -4,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -9,49 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor hat sich Surgutneftegas Pjsc mit einer Rendite von 5,72 Prozent deutlich überdurchschnittlich entwickelt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Insgesamt lässt sich sagen, dass Surgutneftegas Pjsc aus fundamentaler, sozialer und technischer Sicht größtenteils neutrale bis positive Bewertungen erhält, was auf eine solide Entwicklung des Unternehmens hinweist.