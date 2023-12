Damit haben die Anleger von SunHydrogen nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Sunhydrogen bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird ebenfalls als "Neutral" klassifiziert.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität, wobei die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Sunhydrogen mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 2,23%. Daher wird die Dividendenbewertung als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigen sich die Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien besonders positiv in Bezug auf Sunhydrogen. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich für die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Gut".