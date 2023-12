Damit haben die Anleger von SubaruADR nicht gerechnet

Der Sentiment und Buzz um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Eine Analyse der Beitragsanzahl über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergibt ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Subaru zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Subaru weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Subaru bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Subaru auf 2539,93 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 2594 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,13 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt aktuell bei 2682,65 JPY, was einen Abstand von -3,3 Prozent ergibt und somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote lautet demnach "Neutral".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Subaru-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,78 Prozent erzielt, was 2,28 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 30,24 Prozent, wobei Subaru aktuell 9,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,69 Prozent und liegt damit nur 0,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,05 Prozent. Die Dividendenpolitik der Subaru-Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Subaru in Bezug auf verschiedene Aspekte wie Stimmungsbild, technische Analyse, Branchenvergleich und Dividende.