Damit haben die Anleger von in Style nicht gerechnet

Die technische Analyse der Itsarm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 GBP, während der Kurs der Aktie bei 0,00775 GBP um -22,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 GBP weist auf eine Abweichung von -22,5 Prozent hin, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Itsarm deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Itsarm bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Itsarm zeigt mit einem Niveau von 50 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bei Itsarm festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.