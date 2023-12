Damit haben die Anleger von Step nicht gerechnet

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Step derzeit +4,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,1 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Step liegt bei 45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 45,42 im neutralen Bereich. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Step-Aktie in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben die Step-Aktie in den letzten zwei Wochen ebenfalls als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt führen die verschiedenen Analysen zu einer Gesamteinschätzung der Step-Aktie als "Neutral".