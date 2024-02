Damit haben die Anleger von Starbucks nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Starbucks":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit miteinander in Beziehung gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Starbucks-Aktie beträgt aktuell 28, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine weniger volatile Entwicklung als der RSI der letzten 7 Tage und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis ist Starbucks weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Starbucks somit ein "Gut"-Rating.

Des Weiteren lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Starbucks über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Starbucks in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die Starbucks-Aktie zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten 8 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vergeben wurden, was auf eine langfristige "Gut"-Einstufung hindeutet. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer zuletzt positiven Bewertung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 116,27 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 21,54 Prozent entspricht. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Starbucks insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist hingegen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Starbucks-Analyse vom 07.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Starbucks jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Starbucks-Analyse.

Starbucks: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...