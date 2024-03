Damit haben die Anleger von Sony nicht gerechnet

Die Stimmung und der Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle bei der Einschätzung der Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung geben ein gutes Bild über die langfristige Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Sony in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sony war eher schlecht, was zu einer negativen Änderung führte. Daher erhält die Aktie von Sony in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Fundamentale Analyse: Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,04 liegt Sony unter dem Branchendurchschnitt (92 Prozent) in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", der einen Wert von 224,61 aufweist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Sony-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 55, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 66,51 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Dividende: Die Dividendenrendite von Sony liegt aktuell bei 0,54 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 2,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.