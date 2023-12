Damit haben die Anleger von Sonic Foundry nicht gerechnet

Die Sonic Foundry Aktie wird derzeit an der Börse bei 0,73 USD gehandelt, was unter der 200-Tage-Linie (GD200) liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine negative Bewertung erhält, da der Aktienkurs mit einem Abstand von -52,05 Prozent unter dem GD200 liegt. Zusätzlich liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,41 USD, was einer Differenz von -14,63 Prozent entspricht, was auch als "Schlecht"-Signal eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 9,09 Punkten, was bedeutet, dass die Sonic Foundry-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,56, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Sonic Foundry-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -83,55 Prozent erzielt, was 81,94 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -1,01 Prozent, wobei Sonic Foundry aktuell 82,54 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb die Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher gut, was zu einer positiven Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.