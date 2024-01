Damit haben die Anleger von Snam SPA nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Snam":

Die italienische Energiegesellschaft Snam Spa hat eine Dividendenrendite von 5,45 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Snam Spa-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 40,53 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Snam Spa-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Das langfristige Stimmungsbild für Snam Spa basierend auf der Diskussionintensität in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da eine mittlere Aktivität gemessen wurde und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Die Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild ist daher "Neutral".