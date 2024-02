Damit haben die Anleger von Smit nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Die technische Analyse zeigt, dass die Smit-Aktie derzeit in einem neutralen Trend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1,74 HKD, wobei der letzte Schlusskurs bei 1,58 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,66 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,58 HKD (-4,82 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die Smit-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Smit wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Informationstechnologie hat die Smit-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,62 Prozent erzielt, was 0,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -20,83 Prozent, wobei Smit 0,21 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 0,65 Prozent, was 4,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Smit-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.