Damit haben die Anleger von SmartRent nicht gerechnet

Die Aktie von Smartrent wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Smartrent. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4,03 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 18,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf der Bewertung von Analysten.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Smartrent als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 43,62, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 48,76 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index lautet daher "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Smartrent, was zu einer langfristig positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist laut Messung kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Smartrent eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage, und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Smartrent daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.