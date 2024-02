Damit haben die Anleger von Skillful Craftsman Education Tech nicht gerechnet

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Skillful Craftsman Education jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität rund um Skillful Craftsman Education gezeigt. Deshalb erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Skillful Craftsman Education-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,15 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,83 USD liegt damit deutlich darunter, was einer Abweichung von -27,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-15,31 Prozent Abweichung) darunter, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Skillful Craftsman Education zeigt einen Wert von 76,37, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,41, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen über Skillful Craftsman Education. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Überwiegend neutral waren die Anleger an insgesamt drei Tagen eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Skillful Craftsman Education auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher eine "Gut"-Bewertung.