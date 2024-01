Damit haben die Anleger von Sixt VZ nicht gerechnet

Aktienanalyse: Sixt mit neutraler Bewertung

Die Sixt-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. Beim aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,14 liegt Sixt unter dem Branchendurchschnitt von 25,21 in der Branche "Straße und Schiene". Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Sixt-Aktie liegt bei 99,92 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 93,6 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 94,04 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Sixt in der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Sixt liegt derzeit bei 4,75 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 % in der "Straße und Schiene"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von 1,44 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sixt zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Sixt-Aktie eine insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler, technischer und Anleger-Stimmungsindikatoren.