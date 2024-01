Damit haben die Anleger von Sinodata nicht gerechnet

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sinodata liegt bei 337, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Sinodata. Es gab mehr negative als positive Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Sinodata daher als "schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung in der Stimmung bezüglich Sinodata. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien war jedoch relativ stark, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Sinodata nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sinodata sowohl in fundamentaler Hinsicht als auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als neutral eingestuft wird, während die Diskussion in den sozialen Medien eine positive Bewertung erhält.