Damit haben die Anleger von Singapore Airlines nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

Die technische Analyse der Singapore Airlines-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,49 SGD liegt. Dies ist nahe dem letzten Schlusskurs von 6,39 SGD, was einer Abweichung von -1,54 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 6,28 SGD nahe dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von +1,75 Prozent. Daher erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es ebenfalls Anzeichen für eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität der Aktie von Singapore Airlines im Netz weist eine durchschnittliche Aktivität auf, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufzeigt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Darüber hinaus ergibt die Analyse von konkret berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien ein "Schlecht"-Signal, was zu einer entsprechenden "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Singapore Airlines-Aktie einen Wert von 41,94, was einer neutralen Einstufung entspricht. Selbst bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der RSI-Analyse als "Neutral" eingestuft.