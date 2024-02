Damit haben die Anleger von Siemens Energy nicht gerechnet

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Siemens Energy in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einem positiven Stimmungsbarometer führte. Die Marktteilnehmer bewerteten die Aktie daher als "Gut". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Siemens Energy weniger diskutiert als normal, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,36 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 13,895 EUR liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 12,44 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+11,7 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Siemens Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die Einschätzung der Aktie als "Neutral" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens Energy liegt bei 60,97 und der RSI25 bei 39,39. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtbild, das zu einem Rating der Aktie als "Neutral" führt.