Damit haben die Anleger von Sichuan Meifeng Chemical nicht gerechnet

Die Sichuan Meifeng Chemical Ind hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,28 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -0,94 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dagegen fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,33 Prozent. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,33 Prozent hatte, lag Sichuan Meifeng Chemical Ind 0,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Sichuan Meifeng Chemical Ind ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" einbringt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 7,33 CNH derzeit -0,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -6,27 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auf fundamentalen Kriterien basierend erhält die Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sichuan Meifeng Chemical Ind liegt mit einem Wert von 10,01 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 0. Je niedriger das KGV einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick, wobei Wachstumsaktien meist ein höheres KGV aufweisen.