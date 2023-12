Damit haben die Anleger von Sichuan Kelun Pharmaceutical nicht gerechnet

Die technische Analyse der Sichuan Kelun Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 28,52 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,49 CNH weicht somit um -0,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 27,9 CNH nahe am letzten Schlusskurs, was zu einem "+2,11 Prozent" und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sichuan Kelun Pharmaceutical-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sichuan Kelun Pharmaceutical diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment somit eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sichuan Kelun Pharmaceutical wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine positive Änderung erfahren, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sichuan Kelun Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Beurteilung, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 71,15 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sichuan Kelun Pharmaceutical-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Sichuan Kelun Pharmaceutical somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.