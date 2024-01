Damit haben die Anleger von ShotSpotter nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Soundthinking-Aktie beträgt aktuell 52, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auf 25-Tage-Basis ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung mit einem Wert von 44,25. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Soundthinking damit ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Soundthinking liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,24 liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Soundthinking abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,5 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Soundthinking-Aktie mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt verschiedene Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 23,28 USD, was in Relation zum letzten Schlusskurs (24,05 USD) eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund des letzten Schlusskurses über dem gleitenden Durchschnitt.

Somit erhält die Soundthinking-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus technischer Analyse.