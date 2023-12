China VTV Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von China Vtv liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Entsprechend wird auch der RSI25-Wert von 50 für 25 Tage als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung beim Stimmungsbild von China Vtv festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei China Vtv keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von China Vtv derzeit bei 5,25 USD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was erneut zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt ebenfalls bei 5,25 USD, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit kommt die Gesamtbewertung für China Vtv auch aus technischer Sicht auf "Neutral" heraus.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung spielen bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Analysen von sozialen Plattformen haben gezeigt, dass die Stimmung um China Vtv neutral war und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Demnach wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" für China Vtv, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.