Damit haben die Anleger von Shenzhou nicht gerechnet

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Shenzhou festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet Shenzhou unterdurchschnittlich ab, da die Dividendenausschüttung niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Textilien, Bekleidung und Luxusgüter. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche Textilien, Bekleidung und Luxusgüter verzeichnete Shenzhou in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,75 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,79 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,54 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Shenzhou um 2,49 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der vergleichsweise ähnlichen Rendite im Sektor und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Dies basiert auf der verstärkten Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shenzhou in den letzten ein bis zwei Tagen, sowie auf die positiven Änderungen im Stimmungsbarometer über den gesamten analysierten Zeitraum.