Damit haben die Anleger von Shenzhen Topway Video Communication nicht gerechnet

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shenzhen Topway Video Communication war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich hauptsächlich ein negativer Trend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 9,36 CNH für die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 11,87 CNH, was einem Unterschied von +26,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 11,51 CNH (+3,13 Prozent Unterschied) eine positive Tendenz, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält Shenzhen Topway Video Communication also eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shenzhen Topway Video Communication-Aktie liegt bei 48,53, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 41 eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung. Daher erhält Shenzhen Topway Video Communication in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.