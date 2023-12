Damit haben die Anleger von Shenzhen Prolto Supply Chain Management nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Shenzhen Prolto Supply Chain Management. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 35,42 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 49,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität zu Shenzhen Prolto Supply Chain Management hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Neutral" eingestuft.

Bezogen auf fundamentale Kriterien spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Mit einem KGV-Wert von 298,56 liegt Shenzhen Prolto Supply Chain Management auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Shenzhen Prolto Supply Chain Management derzeit bei 8,81 CNH, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt zu einem "Neutral"-Signal, da die Aktie eine Differenz von +2,97 Prozent aufweist. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.