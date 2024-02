Damit haben die Anleger von Shenzhen New Nanshan nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Shenzhen New Nanshan-RSI beträgt die Ausprägung 62,34, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 55,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Shenzhen New Nanshan wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen konnte bei Shenzhen New Nanshan eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shenzhen New Nanshan-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die charttechnische Entwicklung der Aktie.