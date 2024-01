Damit haben die Anleger von Shenzhen Deren Electronic nicht gerechnet

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Shenzhen Deren Electronic in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegenden Verschiebungen in Richtung übermäßig positiver oder negativer Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Shenzhen Deren Electronic wurde in jüngster Zeit deutlich mehr diskutiert als üblich, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Shenzhen Deren Electronic mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (1,01 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Shenzhen Deren Electronic-Aktie liegt bei 64. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (74,52) zeigt sich jedoch, dass die Aktie hier als überkauft eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Shenzhen Deren Electronic.

Im Branchenvergleich hat Shenzhen Deren Electronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 19,5 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,51 Prozent im Branchenvergleich für Shenzhen Deren Electronic. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie mit einer Rendite von 13,15 Prozent im letzten Jahr 12,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.