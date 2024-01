Damit haben die Anleger von Shenyang Jinshan Energy nicht gerechnet

Während der letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Huadian Liaoning Energy Development in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung in den Diskussionen, die entweder übermäßig positiv oder negativ gewesen wäre. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen kann Aufschluss darüber geben, ob es derzeit viel oder wenig die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. In diesem Fall wurde über Huadian Liaoning Energy Development unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor, nämlich dem Sektor "Versorgungsunternehmen", liegt die Rendite von Huadian Liaoning Energy Development bei -10,03 Prozent und damit mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche der "Stromversorger" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,07 Prozent. Auch hier liegt die Rendite von Huadian Liaoning Energy Development mit 9,96 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI von Huadian Liaoning Energy Development deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei den trendfolgenden Indikatoren wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung von 6,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt auf ähnlichem Niveau wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Huadian Liaoning Energy Development auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.