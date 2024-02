Damit haben die Anleger von Shanghai Zhezhong nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shanghai Zhezhong beträgt 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Die Aktie weist somit weder eine Unter- noch Überbewertung auf und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Shanghai Zhezhong gesprochen, an acht Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Stimmung überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch die negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Shanghai Zhezhong auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Shanghai Zhezhong eine Dividendenrendite von 2,01 % aus, was 0,35 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,66 %. Dieser leicht höhere Wert führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was sich auch auf Aktien auswirken kann. In Bezug auf Shanghai Zhezhong wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, wodurch die langfristige Einschätzung als "Schlecht" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Schlecht" Ergebnis führt.