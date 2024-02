Damit haben die Anleger von Shanghai Industrial nicht gerechnet

Die Anlegerstimmung gegenüber Shanghai Industrial war in den letzten Tagen weitgehend neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in der Stimmung der Marktteilnehmer festgestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Shanghai Industrial daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shanghai Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,41 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,88 HKD weicht somit um -5,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 9,58 HKD, was einer Abweichung von +3,13 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Shanghai Industrial mit 4,15 deutlich niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Industriekonglomerate-Branche (45,71). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Analyseperspektive als "Gut" eingestuft wird.