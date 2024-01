Damit haben die Anleger von Seneca FoodsB nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Seneca Foods":

Der aktuelle Kurs von Seneca Foods liegt bei 52,44 USD, was einer Entfernung von +8,5 Prozent vom GD200 (48,33 USD) entspricht, was ein "Gut"-Signal aus charttechnischer Sicht darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 51,73 USD, was zu einem Abstand von +1,37 Prozent führt und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die aktuelle Dividendenrendite für Seneca Foods beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird Seneca Foods als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,57, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,47 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist Seneca Foods weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,33), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Seneca Foods.