Damit haben die Anleger von Sedlmayr Grund und Immobilien nicht gerechnet

Die Sedlmayr Grund Und Immobilien Aktie wird derzeit sowohl technisch als auch aus Anlegersicht als neutral bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 1895,75 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1540 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,77 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1570,2 EUR, was einen Abstand von -1,92 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" basierend auf diesen Daten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktivität und die Stimmungsänderungsrate der Sedlmayr Grund Und Immobilien Aktie über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sedlmayr Grund Und Immobilien Aktie liegt bei 65, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,27, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Sedlmayr Grund Und Immobilien war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt wird die Sedlmayr Grund Und Immobilien Aktie daher sowohl technisch als auch aus Anlegersicht als "Neutral" eingestuft.