Damit haben die Anleger von Sanyo Shokai nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Sanyo Shokai wird der 7-Tage-RSI aktuell auf 24,44 Punkte geschätzt, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einstufung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,26, was darauf hinweist, dass Sanyo Shokai weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Sanyo Shokai für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Sanyo Shokai bei 2318,71 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 2656 JPY aus dem Handel ging, was einen Abstand von +14,55 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Wert bei 2666,5 JPY und entspricht somit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich für die beiden Zeiträume ein "Gut"-Befund.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung spielt neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Hierbei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Sanyo Shokai zeigte dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Sanyo Shokai eine "Neutral"-Einstufung.