Damit haben die Anleger von Sansei nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. In Bezug auf die Sansei-Aktie betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 71,43 Punkte, was bedeutet, dass die Sansei-Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Sansei-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit über die Sansei-Aktie diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hinsichtlich der Sansei-Aktie über einen längeren Zeitraum lassen darauf schließen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Somit wird die Sansei-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sansei-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -0,41 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls nahe dem aktuellen Schlusskurs und führt daher zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Sansei-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.