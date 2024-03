Damit haben die Anleger von Sanofi nicht gerechnet

Die Dividendenrendite von Sanofi beträgt derzeit 3,8 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 3,87 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher neutral. In Bezug auf den Aktienkurs hat Sanofi im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,07 Prozent erzielt, was 10,07 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich ("Gesundheitspflege") erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt hingegen einen Rückgang des Schlusskurses um 5,06 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung für Sanofi.

