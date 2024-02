Damit haben die Anleger von Salazar nicht gerechnet

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität und die Änderungen der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. In Bezug auf die Diskussionen zu Salazar wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was bedeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Stimmungsbild für Salazar.

In den sozialen Medien wurden Salazar in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls eine Einstufung als neutral. Die Dividendenpolitik von Salazar wurde jedoch negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ausfällt im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau".

In fundamentaler Hinsicht wird Salazar als günstig eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 6,82 deutlich unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dadurch erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.