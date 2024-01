Damit haben die Anleger von STERIS nicht gerechnet

Die Steris-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 216 USD gehandelt, was einer Entfernung von +2,13 Prozent vom GD200 (211,5 USD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 208,59 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal aufweist, da der Abstand +3,55 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Steris-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Steris wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass Steris weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt auch an, dass Steris weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 34,83), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Steris-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Steris-Aktie abgegeben, von denen 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Steris-Aktie. Aus dem letzten Monat gibt es keine Analystenupdates zu Steris. Das durchschnittliche Kursziel von 227 USD, das von den Analysten durchgeführt wurde, weist auf ein Aufwärtspotential von 5,09 Prozent hin. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Diskussionsintensität der Steris-Aktie die übliche Aktivität, wodurch die Einschätzung "Neutral" zustande kommt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Steris insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.