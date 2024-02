Damit haben die Anleger von SLC Agricola nicht gerechnet

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Slc Agricola ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Slc Agricola-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,57, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,41, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Slc Agricola-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,93 USD. Der letzte Schlusskurs (3,87 USD) weicht somit -1,53 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs (-1,02 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Slc Agricola-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet Slc Agricola derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche. Der Unterschied beträgt 2,46 Prozentpunkte (6,62 % gegenüber 4,15 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Slc Agricola mit einem Wert von 7,45 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der "Nahrungsmittel" Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 30,6, was einen Abstand von 76 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.