Damit haben die Anleger von SAS nicht gerechnet

Die technische Analyse der Aktie von Sas zeigt, dass der Kurs von 0,0155 SEK derzeit um 22,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Aktie ebenfalls als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei beeindruckenden -91,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "schlecht" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Diese Veränderung wäre dann gegeben, wenn die Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigen würden. Da bei Sas in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, beziehungsweise die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Sas für diesen Aspekt daher eine "neutral" Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Sas derzeit bei 0 Prozent, was 8,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Fluggesellschaften" weist im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 8 Prozent auf. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "schlecht".

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der aufzeigt, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sas liegt derzeit bei 58,06 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Sas auf dieser Basis überkauft ist, was zu einer Bewertung als "schlecht" führt. Insgesamt wird Sas somit mit "schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.