Damit haben die Anleger von Rogers nicht gerechnet

Die Rogers-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre charttechnische Bewertung. Der aktuelle Kurs von 134,64 USD liegt 7,75 Prozent unter dem GD200 (145,95 USD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 127,78 USD auf, was einem Abstand von +5,37 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Rogers-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt die Aktie von Rogers ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,42, was 17 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Rogers-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,99 Prozent erzielt, was 11,96 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite der Rogers-Aktie mit 19,71 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rogers mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Rogers als "Neutral".