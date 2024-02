Damit haben die Anleger von Retractable nicht gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Retractable liegt bei 22,22 und zeigt somit an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schneidet Retractable mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (91,45 %) schlechter ab. Die Differenz beträgt 91,45 Prozentpunkte, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Retractable liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 100,78) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung für Retractable in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für Retractable in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.